Volta Redonda prorroga prazo do Refis 2025, com desconto de até 100% em juros e multas, até dia 14 de maio

A Prefeitura de Volta Redonda prorrogou até o dia 14 de maio o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2025, que é realizado por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e da Procuradoria Geral do Município (PGM). Mais de 8 mil pessoas já aderiram à iniciativa que concede incentivo fiscal e parcelamento de créditos para os contribuintes (pessoas física e jurídica) que tenham débitos com o Município, inscritos em Dívida Ativa ou não, ajuizados ou não, até o dia 31 de dezembro de 2024.

“Tivemos uma procura muito grande por parte da população e muita gente acabou deixando para última hora. Para atender à essa grande demanda, o prefeito decidiu prorrogar o prazo e dar mais tempo para que os contribuintes regularizem suas situações junto ao município”, afirmou a subsecretária municipal de Fazenda, Lygia Morelli, lembrando que o Refis é uma oportunidade para que os contribuintes possam regularizar seus débitos, inclusive aqueles que já tenham parcelamentos anteriores, desde que sem os benefícios de outros Refis.

Para aderir ao Refis basta agendar o atendimento pelo site voltaredonda.rj.gov.br. No dia e horários agendados o cidadão será atendido nos guichês localizados no térreo da prefeitura, no bairro Aterrado, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h30. O atendimento presencial sem agendamento também seguirá, por meio de ordem de chegada e retirada de senha.

Conforme tabela da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), o contribuinte que optar pelo pagamento à vista ou parcelado em até seis vezes será beneficiado com desconto de 100% nos juros e multas. Quem escolher parcelar os débitos em 12 vezes terá desconto de 70% em juros e multas; e em 24 parcelas, o desconto será de 50% nas multas e juros. Os pagamentos poderão ser feitos via boleto ou pix (Qr Code), com mais agilidade e facilidade para o contribuinte.

“Aproveite essa oportunidade de conseguir bons descontos e de ficar em dia com o município, além de nos ajudar a reverter os recursos em melhorias para a cidade, investindo em áreas importantes como saúde, segurança, educação, social”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

A Secretaria Municipal de Fazenda disponibiliza dois números de WhatsApp para o caso de dúvidas dos contribuintes: (24) 99248-3514 e (24) 99971-7902.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.