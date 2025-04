Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), com o apoio de policiais militares, prenderam, nesta sexta-feira (dia 18), um homem acusado de feminicídio. O suspeito foi localizado nas proximidades da comunidade da Glória, em Angra dos Reis, na Costa Verde.

O crime aconteceu entre a noite do dia 11 e a madrugada do dia 12 de abril, no bairro Encruzo da Enseada. Segundo as investigações, a vítima e o autor mantinham um relacionamento. Ela o recebeu em casa e, após uma discussão, o homem teria saído do local levando o carro da vítima e dois fardos de cerveja. No dia seguinte, o corpo foi encontrado com sinais de estrangulamento.

Testemunhas afirmaram que o suspeito foi visto entrando na residência após ser autorizado por ela. Imagens obtidas durante as diligências mostraram o veículo da vítima sendo abandonado próximo à uma comunidade. O homem foi identificado e a autoridade policial representou por sua prisão.

Na delegacia, ele admitiu ter estado na casa da vítima e confessou o furto do carro e das bebidas, mas negou o feminicídio. O suspeito também é investigado por estupro de vulnerável.