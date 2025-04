Governo do Estado investe na compra de capacetes balísticos para policiais militares

Resultado de estudos técnicos e análises estatísticas, o investimento de R$ 10 milhões do Governo do Estado para aquisição de quatro mil capacetes balísticos se soma às diversas medidas adotadas para proteção dos policiais militares e reforço na segurança pública do Rio de Janeiro. Os capacetes adquiridos pela Secretaria de Estado de Polícia Militar estão entre os mais modernos dessa linha de equipamentos de proteção individual existentes no mercado.

O capacete é feito de aramida, uma fibra sintética de alta resistência, rigidez e estabilidade térmica.

– Assim como investimos em viaturas blindadas, renovação de coletes e outros equipamentos de proteção individual, os capacetes balísticos foram adquiridos para preservar a vida dos nossos policiais militares que diariamente enfrentam criminosos fortemente armados – afirma o governador Cláudio Castro.

De acordo com o secretário da SEPM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, o número atual de capacetes balísticos é suficiente para atender a demanda da tropa, ou seja, para equipar os policiais militares de todas as unidades da Corporação que atuam em operações especiais, no GAT (Grupamento de Ações Táticas) e no PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel).

– Pela natureza da missão, esses policiais estão mais expostos a riscos. Por isso, o nosso setor de logística baseou-se nesse critério para distribuir o novo equipamento entre as nossas unidades operacionais, tanto os batalhões de área como os batalhões de operações especiais ou de policiamento especializado – explica o coronel Menezes.

Conforme regulamentação interna da SEPM, o uso de capacetes balísticos é obrigatório entre os policiais militares que atuam nas missões de maior risco. O novo equipamento, portanto, passa obrigatoriamente a fazer parte da indumentária desses policiais.

– Mais importante do que a obrigação do uso do capacete é a conscientização dos nossos policiais para absorver essa nova cultura já muito antiga nas Forças Armadas, mas não nas forças de segurança urbanas. Temos enfatizado muito isso nos treinamentos, teóricos e práticos: o capacete balístico salva vidas – alerta ainda o coronel Menezes.

Após a primeira remessa de capacetes balísticos, em 2023, os treinamentos ministrados na área do Comando de Operações Especiais (COE) são realizados com esse novo equipamento para que toda a tropa aprenda a atuar com mais esse acessório e assimile a importância de sua utilização.

Os capacetes protegem os policiais contra projéteis de armas de fogo, estilhaços e explosões, além de aliviar impactos diretos. Para proporcionar mais conforto e segurança, possuem regulagem de circunferência de crânio e de queixo.

Em outro processo de aquisição, a Polícia Militar adquiriu, em meados de 2023, 1.078 capacetes anti-trauma destinados a policiais militares de unidades que atuam em missões para conter distúrbios. Esse modelo de capacete, que resiste ao impacto de pedras e outros objetos, foi distribuído para o Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (BEPE), para o batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e para o Regimento de Polícia Montada (RPMont).