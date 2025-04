Fraude bilionária no INSS foi denunciada há seis meses pela AAP-VR; jornalista de VR está entre as vítimas

A deflagração da Operação Sem Desconto, na quarta-feira (dia 23), expôs um esquema bilionário de fraudes contra aposentados e pensionistas em todo o Brasil. A estimativa é que mais de R$ 6,3 bilhões tenham sido desviados por meio de descontos indevidos em aposentadorias e pensões entre 2019 e 2024. O que pouca gente sabe é que, em Volta Redonda, as irregularidades já haviam sido denunciadas há mais de seis meses pela Associação dos Aposentados e Pensionistas (AAP-VR).

A direção da entidade afirma que, desde então, vinha alertando os segurados sobre a prática criminosa. O jornalista e assessor de imprensa da AAP-VR, Mauro Veríssimo, foi uma das vítimas, tendo valores descontados indevidamente de seu benefício.

“São fraudes efetuadas por diversas associações, a maioria que os segurados nunca ouviram falar. Até contratos com assinaturas falsificadas nós apresentamos aos nossos associados, como também orientamos como proceder”, lembrou o presidente da AAP-VR, Geraldo Vida.

Segundo ele, a resposta do governo, embora necessária, veio tarde. A operação resultou no afastamento do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e de outros quatro dirigentes do órgão. Stefanutto havia sido indicado ao cargo pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi.

O presidente da AAP-VR disse, ainda, que não basta que o ministro da Previdência, Carlos Lupi, demitir o presidente do INSS, mas também ressarcir os segurados dos prejuízos que tiveram. “O certo é que os aposentados e pensionistas foram lesados, muitos por vários meses seguidos. Os mais esclarecidos conseguiram ver os descontos indevidos, consultando o Meu INSS, e entraram na Justiça para suspender o desconto, pedir restituição e até dano moral. Mas o que é preciso é que o INSS, por sua conta, faça o levantamento dos lesados e faça o ressarcimento a todos”, completou Geraldo Vida.

Como saber se você foi vítima de desconto indevido?

Aposentados e pensionistas podem consultar o extrato de seu benefício para verificar a existência de descontos não autorizados.

Passo a passo:

– Acesse o site ou app Meu INSS;

– Faça login com seu CPF e senha do Gov.br;

– Vá em “Extrato de benefício”;

– Clique no número do seu benefício;

– Verifique os lançamentos detalhados;

– Atente-se a descontos de mensalidades associativas que você não reconhece;

– Caso identifique irregularidades, é possível registrar reclamação no próprio Meu INSS, buscar orientação jurídica ou entrar com ação na Justiça para reaver os valores e solicitar indenização por danos morais.