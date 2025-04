Polícia investiga morte de jovem encontrado às margens do Rio Paraíba, em Barra do Piraí

A Polícia Civil de Barra do Piraí investiga a morte de um jovem de 22 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã de quinta-feira (dia 24) às margens do Rio Paraíba do Sul. O cadáver estava em um trecho próximo à Rodovia das Trovas, na altura do bairro Vale do Ipiranga.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem apresentava ferimentos na cabeça e nas pernas, indicando sinais de violência.

Peritos estiveram no local para realizar a análise preliminar da cena e recolher indícios que possam auxiliar na elucidação do crime. Posteriormente, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

O caso foi registrado como homicídio na 88ª DP. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao crime.