Voltaço faz último treino antes da viagem para MG

O elenco do Voltaço realizou, nesta sexta-feira (dia 25), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, atividades preparatórias para a partida contra o Athletic.

O jogo será realizado no domingo (dia 27), às 16h, na Arena Independência, em Belo Horizonte-MG, pela quinta rodada da Série B.

Após o treinamento em Pinheiral, a delegação seguiu para o Rio de Janeiro e, ainda hoje, embarca para a capital mineira.

No sábado (dia 26), a equipe realizará, na Cidade do Galo (CT do Atlético-MG), seu último treino antes da partida que marca o reencontro entre os finalistas da Série C de 2024.

A partida será transmitida pelo canal Disney+.

Foto: Divulgação