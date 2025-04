Mulher fica gravemente ferida em acidente na Dutra, em Barra Mansa

Uma mulher de 44 anos ficou gravemente ferida após um acidente na manhã deste sábado (26) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A colisão entre um automóvel e uma carreta aconteceu no km 275, na pista sentido São Paulo.

De acordo com as informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, a vítima, que é moradora de Barra Mansa e conduzia o automóvel, foi socorrida e encaminhada em estado grave para a Santa Casa da cidade.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. O trânsito na região registrou lentidão por conta do atendimento da ocorrência.