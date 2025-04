Câmeras de monitoramento flagram grave acidente na Beira-Rio, em Volta Redonda

Câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda registraram, na madrugada deste domingo (dia 27), um grave acidente na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, conhecida como Beira-Rio.

As imagens, captadas por volta das 00h56, mostram um carro prata que seguia no sentido Belmonte perdendo o controle da direção, invadindo a contramão e colidindo frontalmente com outro veículo que trafegava no sentido Niterói. Com o impacto, o carro prata parou sobre a ciclovia que margeia a via.

Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente, nem sobre o estado de saúde dos ocupantes dos veículos envolvidos.

Imagem: Semop