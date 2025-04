Homem é assassinado a tiros dentro de Land Rover na Colina

Um homem, de 34 anos, ainda não identificado foi morto a tiros no início da madrugada deste domingo (dia 27), no bairro Colina, em Volta Redonda. De acordo com as primeiras informações, a vítima estava dentro de uma Land Rover quando foi atingida por vários disparos de arma de fogo.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área para a realização da perícia técnica. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames de praxe.

O caso será investigado pela 93ª DP (Volta Redonda), que deve analisar imagens de câmeras de segurança da região e ouvir possíveis testemunhas para tentar identificar a autoria e a motivação do crime.

Novas informações poderão ser atualizadas a qualquer momento.

Foto: Reprodução