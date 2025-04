Manutenção veicular antes de viajar: motoristas de veículos de passeio receberão orientações na Rio-Santos

Como forma de orientar e reforçar a importância da revisão veicular nos veículos antes de viajar, a CCR RioSP realizará no dia 29 de abril, das 15h30 às 17h, uma ação de conscientização na Base de Atendimento de Mangaratiba, localizada no km 416 (sentido norte), da rodovia Rio-Santos.

Durante a ação, a equipe de Operações da concessionária, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), conversará com os motoristas que passarem pelo local sobre a importância de verificar o nível de combustível e de óleo, a água do radiador, o sistema de freios, os faróis e as lanternas antes de seguir viagem. Além disso, será reforçada a importância da utilização do cinto de segurança e como acomodar as bagagens com cuidado no porta-malas. Outro tema relevante que será lembrado é sobre a necessidade de aumentar a distância do veículo da frente, principalmente durante a chuva.

Serviço

Ação de conscientização sobre manutenção veicular

Data: 29/04

Horário: 15h30 às 17h

Local: km 416 (sentido norte), da rodovia Rio-Santos.