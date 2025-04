Secretário de Ordem Pública ministra palestra na AAP-VR nesta quarta-feira

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) receberá, nesta quarta-feira (dia 30), o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, para um encontro exclusivo com os associados. A atividade terá início às 15 horas, na unidade da entidade no bairro Nossa Senhora das Graças.

Durante a apresentação, Luiz Henrique detalhará o funcionamento da secretaria, com ênfase nas operações de patrulhamento e na coordenação entre as diferentes forças de segurança do município. Um dos destaques será a demonstração do sistema de reconhecimento facial utilizado pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar, ferramenta que já resultou na prisão de foragidos, especialmente na área central.

Em seguida, o diretor previdenciário da AAP-VR, José Lúcio da Silva (J. Lúcio), abordará os recentes casos de fraudes em contracheques de beneficiários do INSS. Ele explicará os procedimentos de prevenção que cada associado deve adotar e orientará sobre os passos a seguir ao identificar descontos ou movimentações irregulares.

A participação é gratuita, mas exclusiva aos filiados da AAP-VR. Recomenda-se a chegada com antecedência, pois as vagas são limitadas. Para mais informações, os interessados podem contatar a secretaria da associação pelo telefone disponibilizado.

Foto: PMVR