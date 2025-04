Raone Ferreira lança edital de Emendas Participativas

O vereador Raone Ferreira (PSB) lançou nesta segunda-feira, dia 28, o Edital de Emendas Participativas para o quadriênio 2026-2029. O objetivo é garantir à população de Volta Redonda o direito de participar do orçamento do município, conforme disposto nos princípios constitucionais da transparência, da gestão democrática e do orçamento participativo.

“Essa é uma grande oportunidade para você transformar ideias em ações concretas que beneficiem a nossa cidade”, disse Raone, salientando que este edital tem como objetivo coletar propostas da população de Volta Redonda para subsidiar a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, bem como das futuras Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA) referentes a esse período.

As propostas selecionadas serão apresentadas como emendas parlamentares já no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2026, e, posteriormente, incorporadas ao Projeto de Lei do novo PPA e aos orçamentos anuais que vierem a ser elaborados ao longo do próximo quadriênio. “Eu quero destinar esses recursos a projetos sociais, culturais, esportivos, educacionais, de saúde, segurança pública, meio ambiente, direitos humanos e muito mais. Será quase R$ 1 milhão por ano, sendo 50% obrigatoriamente para a saúde e 50% para demais áreas. Os melhores projetos serão contemplados dentro da proposta do nosso mandato: investir em quem gera transformação de verdade nas comunidades”, detalhou.

Poderão apresentar propostas cidadãos e cidadãs de Volta Redonda; entidades privadas sem fins lucrativos; órgãos e equipamentos públicos municipais, como Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), Unidades Educacionais, Centros de Referência e demais unidades públicas. As propostas poderão contemplar projetos, programas e serviços continuados; aquisição de mobiliário, equipamentos, reformas ou outras necessidades operacionais.

Sobre as inscrições

As propostas devem ser enviadas até o dia 11 de maio de 2025, por meio do formulário digital [https://raone.com.br/emendas]. Cada proposta deve conter nome do proponente e contato; bairro/localidade; entidade ou órgão beneficiado; descrição da proposta; justificativa; eixo temático; indicação se trata de projeto ou aquisição.

As propostas serão analisadas quanto ao interesse público e viabilidade; compatibilidade com normas orçamentárias e legais e possibilidade de execução dentro do PPA e da LDO.

O resultado será divulgado até 30 de maio de 2025 nos canais oficiais do vereador Raone Ferreira.

“Para garantir que a proposta seja analisada corretamente, é preciso que os interessados tenham bastante atenção na hora de preencher o formulário. É de extrema importância, por exemplo, indicar o bairro onde você mora, para mapeamento das demandas por região. Importante também colocar o valor estimado do projeto”, disse.

Segundo Raone, a participação popular fortalece a democracia e assegura que o orçamento municipal reflita as reais necessidades da população. “Este edital representa um compromisso do mandato com transparência, planejamento participativo e justiça social”.

Serviço

O edital completo pode ser conferido no site http://raone.com.br/

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (24) 98124-6632 ou pelo e-mail ([email protected]).