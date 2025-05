Acidente causa congestionamento na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda

Um acidente ocorrido na tarde deste domingo (dia 4) causou um grande congestionamento na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. A colisão envolveu dois carros de passeio e aconteceu pouco antes do acesso à Rodovia do Contorno, no sentido Vila Rica/Tiradentes.

Com o impacto, um dos veículos chegou a capotar e ficou imobilizado no meio da pista, agravando ainda mais a situação do trânsito. O fluxo de veículos ficou comprometido desde a altura da Casa de Portugal, operando em sistema de pare e siga.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas até o momento não há informações confirmadas sobre feridos. A recomendação é que motoristas evitem o trecho ou redobrem a atenção ao trafegar pela região.

Foto: Reprodução/Redes Sociais