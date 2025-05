Ministério Público instaura inquérito civil após morte de jovem de Miguel Pereira em parque na Expo Petrópolis

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis, instaurou inquérito civil para apurar as circunstâncias do acidente ocorrido na madrugada de sábado (dia 3) no Crazy Park, que operava durante o festival de música Expo Petrópolis, realizado no Parque de Exposições de Itaipava, na Região Serrana do Rio. O acidente resultou na morte de João Victor Souza Trindade da Silva, de 19 anos, morador de Miguel Pereira. Duas mulheres ficaram feridas.

O inquérito civil irá apurar as condições de funcionamento do local e a eventual responsabilidade do poder público na autorização da atividade. Foi requisitada uma vistoria emergencial ao Corpo de Bombeiros.

Além disso, foi solicitada uma verificação in loco pelo Grupo de Apoio aos Promotores (GAP/MPRJ), com levantamento fotográfico para subsidiar as apurações. O MPRJ também irá investigar as circunstâncias e a qualidade do atendimento de saúde prestado às vítimas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais