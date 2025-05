Caminhão perde freio e provoca acidente na BR-354, em Resende

Um acidente envolvendo um caminhão causou a interdição parcial da BR-354, na altura do km 11, em Resende. O fato ocorreu por volta das 18h40 de sábado (dia 3). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um M.Benz Accelo 815 CE, sofreu uma pane no sistema de freios enquanto descia a Serra da Mantiqueira, colidindo lateralmente com uma carreta e um automóvel antes de atingir um barranco e parar sobre a pista.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Os condutores foram orientados a preencher a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet. A pista de subida, no sentido Minas Gerais, ficou parcialmente interditada, exigindo o controle do tráfego no sistema “siga e pare” pela equipe da PRF. O fluxo de veículos foi desviado temporariamente para a faixa de descida, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com o motorista do caminhão, a seguradora só enviaria um guincho após o transbordo da carga de hortaliças, o que demoraria. Por medida de segurança, devido à visibilidade reduzida no trecho em curva e sem iluminação, a PRF acionou um guincho do pátio credenciado para a retirada imediata do veículo.

O caminhão foi removido por volta da 1h da madrugada deste domingo (dia 4) e a pista foi totalmente liberada às 1h40. Não houve congestionamento significativo, apenas momentos de retenção e lentidão durante a operação.

Foto: Divulgação/PRF