Cadete da AMAN morre após mal súbito durante atividade física em Resende

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende, comunicou neste sábado (dia 3) a morte da Cadete Yasmin Cristina Guimarães Fidélis, de 23 anos. Ela era aluna do 4º ano do Curso de Intendência e faleceu após sofrer um mal súbito durante uma atividade física.

Segundo nota oficial divulgada pela instituição, o episódio ocorreu por volta das 10h30, durante um exercício na Seção de Educação Física, parte da programação regular prevista no Quadro de Trabalho Semanal (QTS). A cadete recebeu atendimento imediato da equipe de saúde do Corpo de Cadetes, que estava presente no local, conforme protocolo do Exército Brasileiro.

Yasmin foi encaminhada com urgência ao Hospital Militar de Resende, onde recebeu os primeiros socorros da equipe médica de plantão, mas não resistiu.

Natural do Rio de Janeiro, a cadete será velada neste domingo (dia 4), às 15h, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Jardim Sulacap, na capital fluminense. O sepultamento está marcado para as 17h30 no mesmo local.

A AMAN informou que instaurará um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias da morte e reforçou que está prestando todo o apoio necessário à família da cadete.

Foto: Reprodução