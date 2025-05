Homem é detido após furtar carnes em supermercado de Pinheiral

Um homem foi detido na tarde deste domingo (dia 4) após ser flagrado furtando mercadorias em um supermercado localizado na Avenida Nilton Pena Botelho, no bairro São Jorge, em Pinheiral.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 28º BPM foi acionada por populares enquanto realizava patrulhamento na região. Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a gerente do estabelecimento, que relatou ter observado o suspeito colocando peças de carne embaladas em uma sacola separada, diferente da que continha os produtos pagos.

Ao ser questionado, o homem afirmou que teria comprado as carnes em outro estabelecimento. No entanto, após a verificação dos códigos de barras, foi confirmado que os produtos pertenciam ao próprio supermercado Bramil, desmentindo a versão apresentada.

Diante dos fatos, os policiais conduziram o suspeito à 101ª DP, onde o caso foi registrado como furto a estabelecimento comercial.

