Vestibular Cederj 2025.2 oferece 240 vagas para seis cursos semipresenciais em Volta Redonda

As inscrições para o Vestibular Cederj 2025.2 estão abertas até 15 de maio. O polo de Volta Redonda oferece 240 vagas em seis cursos semipresenciais: Administração Pública (25 vagas), Ciências Biológicas (54 vagas), Computação (31 vagas), Física (50 vagas), Matemática (40 vagas) e Pedagogia (40 vagas). O polo agora funciona em novo endereço: Colégio Getúlio Vargas, localizado na Rua 154, nº 783, Laranjal. A inscrição deve ser feita no site oficial www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2025-2/, com pagamento da taxa de R$ 89,90, que deve ser efetuado até 16 de maio de 2025.

As vagas estão disponíveis para alunos que optarem por cursos oferecidos por sete importantes universidades que integram o Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Além do acesso a cursos de alta qualidade, os aprovados no Vestibular Cederj 2025.2 receberão chips de telefonia móvel com internet gratuita. Os chips contam com cobertura 3G/4G, internet ilimitada, 2 GB extras, ligações ilimitadas, SMS diários e um aplicativo compatível com iOS e Android. Essa iniciativa visa apoiar o aprendizado, garantir boa conexão à internet e reduzir a evasão escolar, oferecendo aos estudantes as ferramentas necessárias para o sucesso acadêmico.

No estado do Rio, o concurso oferece 6.965 vagas para cursos de graduação semipresenciais, distribuídas entre 15 cursos oferecidos pelo Consórcio Cederj, administrado pela Fundação Cecierj.

Consórcio Cederj

O Consórcio Cederj já conta com mais de 40 mil alunos matriculados em 18 cursos de graduação semipresenciais. O Cederj oferece material didático gratuito, tutorias presenciais e online, além de um ambiente virtual de aprendizagem eficiente, garantindo acompanhamento pedagógico de qualidade.

