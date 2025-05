Egresso do UniFOA concorre ao Prêmio iBest 2025 como Influenciador de Educação

Leandro Ribeiro, egresso do Mestrado em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente (MECSMA) do UniFOA, está entre os indicados ao Prêmio iBest 2025 na categoria Influenciador de Educação. A premiação, considerada uma das mais relevantes do ambiente digital brasileiro, reconhece personalidades e projetos que se destacam por seu impacto positivo na internet.

A indicação de Leandro celebra o alcance e a relevância de seu trabalho como divulgador científico, voltado especialmente para temas de Geografia, Geologia, mudanças climáticas e educação ambiental. Com forte presença no YouTube e no Instagram, ele tem mobilizado um público cada vez maior em torno da ciência acessível, utilizando uma linguagem simples, mas tecnicamente precisa.

“Fico extremamente honrado e feliz com a indicação ao Prêmio iBest 2025. Ser reconhecido como influenciador na área da educação é um reflexo de um trabalho feito com muita seriedade, dedicação e amor ao ensino”, afirma Leandro. “Ver que o conteúdo que produzo está impactando positivamente outras pessoas, especialmente estudantes e professores, é o maior retorno que eu poderia ter. Essa indicação me motiva ainda mais a continuar produzindo conteúdos de qualidade e acessíveis”, completa.

Entre os fatores que contribuíram para a indicação, ele destaca a constância na produção de conteúdo e o compromisso com a divulgação científica responsável. “Busco traduzir assuntos complexos de forma que qualquer pessoa consiga compreender, sem perder o rigor técnico. Além disso, mantenho um diálogo próximo com o público, respondendo dúvidas, incentivando o pensamento crítico e promovendo um ambiente colaborativo nas redes”, explica.

Leandro também destaca o papel fundamental do MECSMA em sua trajetória acadêmica e profissional. Foi durante o mestrado que ele aprofundou os estudos sobre práticas pedagógicas e o uso das tecnologias digitais na educação, especialmente por meio da pesquisa com o Google Earth no ensino de Geografia. “O mestrado me ajudou a ver a divulgação científica como uma extensão do trabalho educacional. E não posso deixar de agradecer à minha orientadora, a professora Dra. Ana Paula, que foi um pilar essencial nessa jornada. Seu apoio, orientação e incentivo foram determinantes para o sucesso da minha dissertação.”

Com a votação aberta ao público até o dia 13 de junho, Leandro está na disputa para entrar no seleto grupo dos TOP 20 da categoria. “Caso eu alcance essa posição, quero intensificar ainda mais meu trabalho, ampliar os formatos de conteúdo, criar novos quadros no canal, estabelecer parcerias com outros educadores e desenvolver materiais gratuitos para professores da educação básica. Mais do que um reconhecimento pessoal, estar entre os TOP 20 será uma oportunidade de dar ainda mais visibilidade à importância da educação científica no Brasil”, finaliza.

A votação do Prêmio iBest 2025 é aberta, pode ser feita diariamente e leva apenas alguns segundos. Para apoiar Leandro, basta acessar: https://premioibest.vote/565068893