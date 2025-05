Polícia Civil prende foragido da justiça do Espírito Santo em Angra dos Reis

Policiais da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam um homem que estava foragido da justiça do Espírito Santo. Ele foi capturado em Angra dos Reis, na região da Costa Verde do Rio.

Segundo os agentes, após troca de informações de inteligência com a Polícia capixaba, foi identificado que o fugitivo se refugiava inicialmente, na Cidade de Deus, no Rio, mas recentemente, teria migrado para Angra dos Reis, onde foi localizado e preso.

De acordo com as investigações, o fugitivo é traficante de drogas que atua no bairro São Matheus, no Espírito Santos. Ele é apontado como o distribuidor de entorpecentes. O criminoso foi encaminhado à delegacia e ficará à disposição da Justiça para posterior encaminhamento ao seu estado de origem.