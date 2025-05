PRF apreende R$ 2 milhões em cocaína escondida em cilindro de gás de carro na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (dia 7), uma carga de cocaína avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões, durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Por volta das 4h30, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizava uma fiscalização de rotina no km 336, quando abordou um Ford Fiesta prata, conduzido por um homem de 33 anos, morador do Complexo do Alemão, no Rio.

Segundo os agentes, o motorista afirmou que estava retornando de Cubatão (SP) e seguia para Volta Redonda (RJ), onde teria ido em busca de emprego na indústria química local. No entanto, contradições nas informações levantaram suspeitas, levando a uma vistoria mais detalhada no automóvel.

Durante a inspeção, os policiais encontraram um compartimento oculto no cilindro de gás natural veicular (GNV), onde estavam escondidos 15 quilos de cloridrato de cocaína e 10 quilos de pasta base da droga — parte do material armazenado em cápsulas típicas das utilizadas por “mulas” no transporte por ingestão.

O condutor foi detido em flagrante e, junto com o veículo e os entorpecentes, encaminhado à 89ª DP (Resende), onde o caso foi registrado. A PRF destacou que o valor estimado da carga é baseado na pureza e qualidade da droga, o que indicaria seu provável destino para refino e distribuição em larga escala.

Foto: Divulgação/PRF