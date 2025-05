VR: com CNH vencida, homem vai à sede da Guarda Municipal recuperar carro e tem outro veículo removido

Guardas municipais removeram nessa terça-feira (6) ao depósito público um VW Santana, que era conduzido por um homem de 39 anos, inabilitado. A remoção aconteceu após o condutor chegar à Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), na Ilha São João, dirigindo o veículo, mesmo com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida.

O homem foi até a GMVR para retirar um outro VW Santana que havia sido removido ao depósito público, após ele se envolver em um acidente de trânsito na manhã do último domingo (4). Na ocasião, guardas municipais descobriram que a CNH dele estava vencida desde 2023 e recolheram o veículo. Nesta terça, os agentes observaram quando o homem, conduzindo um outro VW Santana, estacionou no interior da Ilha São João. Já sabendo que o condutor não era habilitado, os guardas municipais o abordaram enquanto ele ainda estava na direção do veículo e fizeram a remoção do carro ao depósito público. O homem foi autuado mais uma vez por dirigir sem CNH.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou os agentes envolvidos na ocorrência e destacou a importância dos guardas municipais estarem sempre atentos para garantir um trânsito mais seguro em Volta Redonda.

“Parabenizo os nossos agentes, que mais uma vez, graças à atenção deles, conseguiram evitar e punir uma irregularidade que poderia custar mais de uma vida. Enquanto alguns falam em ‘indústria da multa’, nós temos atuado para salvar vidas. Muitas pessoas que estão no trânsito não são habilitadas e acabam se colocando em risco, além de colocarem a vida de outras pessoas em jogo. A Ordem Pública e a Guarda Municipal estão aí para garantir um trânsito mais seguro”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop