Foragido da Justiça é preso em operação conjunta da PM em Volta Redonda

Um homem foragido do sistema penitenciário e apontado como integrante de uma facção criminosa foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 8), durante uma ação conjunta entre policiais militares do 28º Batalhão e agentes da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, em Volta Redonda.

A captura ocorreu após trabalho de monitoramento, análise de dados e denúncias recebidas pelo Disque Denúncia. Os agentes localizaram o suspeito em uma residência na Rua Paraná, no bairro Jardim Padre Josimo Tavares. Segundo as informações, ele sairia de casa por volta das 7h para assumir um ponto de venda de drogas.

Com base nos dados levantados, as equipes cercaram o imóvel. O suspeito atendeu os policiais e recebeu voz de prisão. Para garantir a segurança da equipe e do próprio detido, foi necessário o uso de algemas, conforme orientação do STF.

Durante a ação, outro homem também foi preso. Com ele, os policiais apreenderam um rádio comunicador ligado e um telefone celular. Os dois foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda). Lá, foi confirmado que o primeiro detido possuía um mandado de prisão em aberto por evasão do sistema prisional desde agosto de 2024. Ele estava em regime semiaberto e não retornou à unidade após a liberação para Visita Periódica ao Lar.

O segundo suspeito foi autuado por porte de equipamento de comunicação para fins criminosos e também permaneceu detido.

