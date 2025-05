Leão XIV: Robert Prevost é eleito novo Papa

O cardeal norte-americano Robert Prevost foi eleito o novo Papa. Ele usará o nome de Leão XIV.

Prevost, de 69 anos, é o primeiro pontífice norte-americano e peruano, já que obteve esta cidadania em 2015.

Sua reputação como moderado e construtor de pontes, também pode ser crucial em um momento em que a igreja parece profundamente dividida

Antes de nomeado era frei, bispo emérito de Chiclayo, no Peru, e cardeal da Cúria Romana da Igreja Católica. Ele foi nomeado Prefeito do Dicastério para os Bispos em janeiro de 2023 e substituiu seu predecessor, o cardeal Marc Ouellet, em abril do mesmo ano.[

Trabalhou no Peru de 1985 a 1986 e de 1988 a 1998 como pároco, funcionário diocesano, professor de seminário e administrador. Passou os anos de 1987 a 1988 e de 1998 a 2001 nos Estados Unidos, radicado em Chicago e trabalhou na ordem agostiniana.

O Papa Francisco nomeou-o cardeal em 30 de setembro de 2023. Foi eleito papa em 8 de maios de 2025, adotando nome de Leão XIV.

Fonte: Wikipedia