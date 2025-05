Carreta tomba na Dutra em Piraí e atinge carro de passeio

Um tombamento de carreta com carga de pisos causou transtornos no início da tarde desta quinta-feira (dia 8) na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí. O acidente aconteceu no km 245, na pista sentido Rio de Janeiro, e chegou a interditar totalmente o trecho por conta da operação de destombamento.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta tombou e atingiu um carro de passeio. O motorista do veículo de carga sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Não houve registro de feridos no automóvel atingido.

A pista foi liberada por volta das 14h17. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Foto: Divulgação/PRF