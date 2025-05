Habemus Papam: Dom Luiz Henrique destaca esperança no novo pontificado de Leão XIV

A fumaça branca subiu aos céus de Roma. Os sinos da Basílica de São Pedro anunciaram ao mundo que a Igreja Católica tem um novo Papa. Na tarde desta quarta-feira, 8 de maio de 2025, por volta das 13h (horário de Brasília), o Cardeal Protodiácono Dominique Mamberti proclamou a tradicional frase: Habemus Papam! O novo Sucessor de Pedro é o Cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, que adotou o nome de Leão XIV.

Aos 69 anos, Leão XIV torna-se o primeiro Papa oriundo dos Estados Unidos. Apesar da nacionalidade, sua trajetória pastoral é profundamente marcada pela missão na América Latina. Ordenado sacerdote em 1982, iniciou sua atuação no Peru dois anos depois, dedicando-se por décadas ao serviço missionário. Em 2015, foi nomeado Bispo de Chiclayo, sendo criado Cardeal em 2023 pelo Papa Francisco.

A escolha do novo Pontífice foi recebida com entusiasmo e fé em toda a Igreja, especialmente na Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda. O Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique, manifestou sua confiança no novo pontificado.

“Com o início do pontificado de Sua Santidade o Papa Leão XIV, podemos esperar a continuidade de uma Igreja que busca a proximidade com as pessoas, sobretudo com os mais necessitados, e que caminha na fidelidade ao Evangelho. Suas primeiras palavras como Papa revelam um forte apelo à paz, ao diálogo e à construção de pontes. Isso nos inspira a acreditar que este novo pontificado será marcado pela esperança, pela unidade e por uma forte dimensão missionária, que já foi ressaltada por ele em seu primeiro discurso à multidão reunida na Praça de São Pedro”, afirmou Dom Luiz Henrique.

Ao ser questionado sobre as expectativas em relação ao novo Papa, o bispo destacou a espiritualidade e a disposição de Leão XIV para o serviço pastoral:

“Espero que o Papa Leão XIV seja, como ele mesmo disse, um discípulo de Cristo que caminha com o povo de Deus. Ele se apresentou como alguém disposto a construir pontes, a dialogar e a caminhar junto. Sua origem como agostiniano nos remete a uma espiritualidade profunda, voltada à busca da verdade com caridade. Que ele seja um homem de escuta, de firmeza na fé, de sensibilidade pastoral, com olhar atento às dores da humanidade. O mundo precisa de um Papa que inspire a todos com simplicidade, sabedoria e coragem para enfrentar os desafios do nosso tempo com confiança em Deus.”

Dom Luiz Henrique também ressaltou a sintonia entre Leão XIV e o legado deixado por Francisco:

“Sim, acredito que haverá uma continuidade no espírito evangélico que marcou o pontificado do Papa Francisco. A própria menção feita pelo Papa Leão XIV à voz do Papa Francisco durante a bênção pascal revela o apreço e o respeito por sua trajetória. A linha pastoral voltada à misericórdia, ao cuidado com os pobres, à escuta e à sinodalidade já se manifestou nas palavras iniciais do novo Pontífice. Claro que cada Papa tem sua personalidade e estilo próprio, mas a inspiração do Espírito Santo conduz a Igreja de forma coesa, e creio que veremos a continuidade de muitos frutos que foram iniciados por Francisco.”

Foto: Divulgação