Polícia Civil frustra tentativa de assalto e prende integrantes de facção criminosa em Resende

Policiais civis impediram um assalto e prenderam quatro integrantes de uma organização criminosa na manhã desta quinta-feira (dia 8), em Resende. A ação foi resultado de um trabalho de inteligência da 89ª Delegacia de Polícia, sob comando do delegado Michel Floroschk, que monitorava o grupo desde o início do mês.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos utilizavam um veículo Ford Ka para vigiar a rotina de uma loja na cidade. Após identificar a movimentação suspeita, os agentes intensificaram as diligências e passaram a acompanhar de perto os deslocamentos e comportamentos do grupo.

Na manhã desta quinta, os suspeitos se dirigiram a uma área conhecida pelo tráfico de drogas, levantando a hipótese de que buscariam armas para praticar um roubo. Diante disso, três viaturas descaracterizadas foram posicionadas nas proximidades do estabelecimento comercial.

Os policiais acompanharam toda a movimentação do grupo. Três suspeitos desceram do carro e passaram a circular nos arredores da loja, aguardando a chegada do gerente. O quarto ocupante permaneceu no veículo. No momento em que o gerente chegou, os suspeitos tentaram invadir o local, mas foram surpreendidos pelos agentes e presos em flagrante.

Durante a abordagem, uma pistola calibre 9mm foi apreendida, além de blusas com identificação policial, uma touca ninja e anotações com detalhes sobre os horários e trajetos da vítima, indicando o planejamento prévio do crime.

A Polícia Civil confirmou o envolvimento dos detidos com uma facção criminosa com atuação em todo o estado do Rio de Janeiro. O grupo possuía histórico de envolvimento em outras ações criminosas. O caso foi registrado na 89ª DP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

As autoridades destacaram a importância da colaboração da população para promover um ambiente mais seguro na cidade.