Funcionário de supermercado é preso por furtar mais de R$ 2 mil e um cartão

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam em flagrante, na sexta-feira (dia 9), um homem suspeito de furtar um cartão e mais de R$ 2 mil de um supermercado onde trabalha. O autor foi detido ao tentar realizar uma compra com o dinheiro subtraído algumas horas após o crime.

De acordo com os agentes, o funcionário tentou passar o cartão em nome de uma terceira pessoa com a senha anotada em um papel, além do valor em espécie de R$ 2.640. O material foi furtado do supermercado, que fica localizado no bairro Três Poços.

Ao tomar ciência do fato, os policiais diligenciaram ao estabelecimento onde o autor tentou fazer a compra e o autuaram em flagrante por furto.