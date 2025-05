Parceria entre prefeitura e Firjan Senai abre vagas para novos cursos gratuitos em Barra do Piraí

Com o objetivo de qualificar profissionais que colaborem com o mercado de trabalho, a Prefeitura de Barra do Piraí em parceria com o Firjan Senai, anunciou na última quarta-feira (dia 7) a abertura de novas vagas para sete cursos profissionalizantes gratuitos. As inscrições vão até o dia 23 de maio e devem ser feitas no SINE do município.

Os cursos que estão sendo oferecidos são: Almoxarife, Fotografia Digital, Marketing Digital, Mecânico de Manutenção de Equipamentos Hidropneumáticos, Assistente de Operações em Logística, Desenvolvedor de Conteúdos Youtube e Desenvolvedor de Projetos Maker em FabLab.

Essas novas oportunidades surgiram por meio do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a prefeitura e o Firjan Senai, que, neste ano, já trouxe outros três cursos de qualificação profissional para o município.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, ressaltou a importância dessa parceria ao projetar um futuro próspero para o município.

“O ACT entre a prefeitura e o Firjan Senai está trazendo muitos benefícios para o município. Mais do que formar talentos, estamos agregando valor à vida profissional dos barrenses, criando oportunidades reais de crescimento e fortalecendo a economia local. Este é um passo muito importante rumo a um futuro mais próspero, justo e com mais dignidade para nossos cidadãos”, disse Katia Miki.

O SINE de Barra do Piraí está localizado na Travessa Assumpção, n° 45, no centro (ao lado da prefeitura). Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta das 8h30 às 16h30. Para se inscrever é necessário comparecer ao local portando CPF, RG, Comprovante de Escolaridade e Comprovante de Residência, no entanto, caso o interessado seja menor de idade, ele deve ter um responsável consigo no momento do cadastro.

Com início no dia 3 de junho, as aulas acontecerão no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel, a antiga estação ferroviária, mesmo local onde estão sendo ministrados os cursos oferecidos pelo Acordo de Cooperação Técnica em março de 2025.

“Essa é uma grande oportunidade para os barrenses, por isso, apresentem-se no SINE até o dia 23 de maio e deem um up na sua vida profissional”, declarou a chefe do Executivo.