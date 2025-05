Volta Redonda promove ‘Dia D’ de vacinação contra gripe neste sábado (10)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda promove neste sábado, dia 10, o “Dia D” de vacinação contra a gripe. A imunização será realizada das 8h às 17h em todas as 46 unidades da Atenção Primária em Saúde do município. Para a ação – uma estratégia nacional para ampliar o alcance da vacina – serão disponibilizadas 5.000 mil doses do imunizante contra a Influenza.

O público-alvo da vacinação em Volta Redonda é composto por crianças de seis meses aos cinco anos; trabalhadores da área de Saúde; gestantes; puérperas (mulheres no pós-parto); profissionais da Educação, das Forças Armadas, Forças de Segurança e Salvamento; pessoas com 60 anos ou mais; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo; trabalhadores dos Correios; trabalhadores portuários; e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Para se imunizar, é necessário apresentar documento de identificação, de preferência, a caderneta de vacinação. A dose é anual, portanto, quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose este ano. Para quem já tomou o imunizante anteriormente, o esquema vacinal é de dose única.

“O pico da doença ocorre nos meses de julho e agosto, no inverno, então é importante que a população esteja imunizada antes desse período. O ideal é que as pessoas busquem se vacinar o mais rápido possível, para estarem protegidas”, afirmou a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS, Milene Paula de Souza.

Atualização do cartão de vacinação

O “Dia D” em Volta Redonda também vai promover a revisão do cartão de vacinação. Além da vacina contra Influenza, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs) vão disponibilizar a vacina que estiver faltando.

“A Secretaria Municipal de Saúde está organizando as equipes da Atenção Primária para acolher a população que se destina à campanha de vacinação contra a gripe. E, neste momento, de forma oportuna, será realizada a avaliação da caderneta de vacinação e a administração das vacinas que estiverem em atraso, de acordo com o esquema vacinal para cada faixa etária”, acrescentou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.

Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR.