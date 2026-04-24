CRC realiza evento de orientação sobre Imposto de Renda em Volta Redonda

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) realiza, no próximo dia 28 de abril (terça-feira), um evento gratuito para esclarecer dúvidas sobre o Imposto de Renda 2026. A ação acontecerá das 9h às 14h, na Biblioteca Municipal de Volta Redonda, com orientações sobre o preenchimento e o envio da declaração.

A iniciativa é promovida pelo CRCRJ em parceria com o SESCON/RJ, o UniFOA e a Prefeitura de Volta Redonda.

A conselheira do CRC, Giselle Confort, destacou a importância da ação. “O objetivo é oferecer atendimento gratuito à população, com esclarecimentos sobre as regras da Receita Federal, além de orientar os contribuintes para evitar inconsistências que possam resultar em multas ou retenção na malha fina”, afirmou a contadora.

Entre as dúvidas mais frequentes está a obrigatoriedade da declaração. Quem não cumprir essa exigência pode sofrer penalidades, como pagamento de multa e restrições no CPF — o que pode impedir a abertura de contas bancárias, a emissão de passaporte e a participação em concursos públicos —, além de outros transtornos junto à Receita Federal.

A ação é voltada ao público em geral e também a estudantes interessados em aprender mais sobre o processo de declaração do Imposto de Renda.

Serviço

Ação gratuita – Tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda

📅 Data: 28 de abril

🕘 Horário: das 9h às 14h

📍 Local: Biblioteca Municipal de Volta Redonda