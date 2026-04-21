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Mais um acidente na Dutra: Engavetamento envolvendo seis veículos é registrado em Piraí

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FOLHA DO ACO
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Um engavetamento envolvendo uma carreta e cinco automóveis foi registrado na tarde desta terça-feira (dia 21), feriado de Tiradentes, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente ocorreu no km 234, na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar do impacto e do número de veículos envolvidos, ninguém ficou ferido. As circunstâncias da colisão não foram divulgadas.

O trânsito chegou a ser afetado no trecho durante o atendimento da ocorrência, mas a pista já foi totalmente liberada, segundo a PRF.

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