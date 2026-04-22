Eduardo Paes participa de reuniões com lideranças políticas em Piraí e Barra do Piraí

Pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes participou, nesta quarta-feira (dia 22), de reuniões políticas nas cidades de Piraí e Barra do Piraí, na Região do Médio Paraíba. Em Barra do Piraí, Paes se reuniu com o presidente da Câmara Municipal, Rafael Couto, e vereadores.

“Hoje, um dos maiores desafios do nosso estado é a segurança pública. E esse problema, que antes parecia concentrado na capital e na Região Metropolitana, infelizmente já chegou com força ao interior do Rio. A violência avançou pelas cidades e encontra terreno fértil também no abandono das nossas rodovias estaduais, as RJs, que estão em condições precárias e impactam diretamente a mobilidade, a economia e a segurança da população. Ao mesmo tempo, saúde e educação continuam exigindo investimentos sérios, planejamento e presença do poder público. O estado precisa olhar para todas as regiões com mais equilíbrio e responsabilidade”, disse Eduardo Paes.

O pré-candidato também falou sobre a importância de se manter uma relação próxima com os prefeitos, porque é nos municípios que os problemas aparecem primeiro. E que é junto dessas administrações que as soluções precisam ser construídas.

“É fundamental olhar para o desenvolvimento regional. No Sul Fluminense, existem desafios históricos que precisam ser enfrentados com seriedade. Um deles é o transporte intermunicipal, que hoje tem um custo muito alto e pesa no bolso de milhares de trabalhadores que dependem desse deslocamento todos os dias. Precisamos avançar também na saúde pública e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico, com menos burocracia, mais segurança institucional e mais oportunidades para atrair investimentos para o estado do Rio de Janeiro”.

Mais cedo, Eduardo Paes esteve na cidade de Piraí, onde conversou com lideranças políticas locais.

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