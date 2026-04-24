Alívio: Idoso com Alzheimer desaparecido em Volta Redonda é encontrado vivo em área de mata

Após quase três dias de angústia, o idoso Gerson Ribeiro de Souza, de 70 anos, diagnosticado com Alzheimer, foi encontrado com vida na manhã desta sexta-feira (dia 24), em uma área de mata fechada no bairro Açude, em Volta Redonda. Ele estava desaparecido desde a tarde de terça-feira (dia 21), quando saiu de casa, no bairro Retiro.

De acordo com a nora, Stephanie Monteiro, em entrevista ao jornal Folha do Aço, equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas ainda no início da manhã e localizaram o idoso por volta das 6h. “Graças a Deus, acharam ele. Está confuso, debilitado, mas está sendo levado para o hospital”, relatou.

Segundo ela, a localização foi possível após insistência da família sobre a possibilidade de Gerson estar na área de mata. Stephanie afirmou que chegou a sugerir o uso de drone para reforçar as buscas e que a intuição sobre o local onde o idoso poderia estar acabou sendo determinante. “Eu falei que ele estava naquele pedaço de mata, não mais pra frente. O bombeiro acreditou e encontrou ele vivo”, contou, agradecendo o empenho e a sensibilidade da equipe.

A ação foi conduzida por uma equipe de 13 militares, sob o comando do Tenente Araújo, após solicitação da família. Uma equipe de ambulância do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros no local, realizando procedimentos de estabilização, incluindo hidratação, aquecimento e utilização de manta térmica. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital do Retiro para avaliação médica.

Gerson estava desaparecido desde que saiu de casa por volta das 13h de terça-feira. Ele utilizava um dispositivo de GPS, mas o sinal foi perdido. A última localização indicava a região da Rua Água Santa, no Açude, onde imagens de câmeras também registraram sua passagem.

Durante os dias de buscas, familiares mobilizaram moradores, percorreram hospitais e pediram apoio da população, inclusive com acesso a imagens de câmeras de segurança. O caso havia sido registrado na 93ª Delegacia de Polícia.

A família fez questão de agradecer o empenho dos bombeiros na operação de resgate.

Foto: Wesley Caramelo Foli