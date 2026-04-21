Motorista perde controle e carreta tomba no acostamento da Dutra

Uma carreta tombou na manhã desta terça-feira (dia 21) no km 292 da Rodovia Presidente Dutra. O acidente aconteceu na pista sentido Rio, um quilômetro após a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Floriano. Apesar do susto, ninguém se feriu e o trânsito flui sem impacto no local.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 8h20. O motorista relatou que tentou deslocar o veículo levemente para a direita para dar passagem a outra carreta, quando acabou acessando o acostamento. Com isso, as rodas do lado direito entraram na valeta de escoamento de águas pluviais, o que fez com que ele perdesse o controle da direção.

A carreta ainda colidiu contra a defensa metálica antes de tombar fora da pista. O condutor saiu ileso e dispensou atendimento médico.

Segundo a PRF, apenas o acostamento permanece interditado. Como o veículo tombou fora da faixa de rolamento, não há reflexos no fluxo de veículos.

A concessionária responsável pela rodovia acionou um guincho pesado para realizar o destombamento e a remoção da carreta. Como não houve feridos, o motorista foi orientado a registrar a ocorrência por meio da Comunicação de Sinistro de Trânsito (CST).

Foto: Divulgação