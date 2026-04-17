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Voltaço encerra preparação para enfrentar o Caxias pela Série C

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FOLHA DO ACO
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O Volta Redonda FC finalizou a preparação para o confronto diante do Caxias, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Os treinamentos foram encerrados no CT João Havelange, em Pinheiral, local onde o elenco também permanece concentrado para a partida.

Durante a semana, a comissão técnica realizou atividades com foco nos aspectos técnicos e táticos, além de estudos sobre o adversário. 

O Esquadrão de Aço vem de vitória sobre o Tombense, também no Raulino de Oliveira, pela Copa Sul-Sudeste, competição na qual lidera o Grupo B. 

Agora, jogando em casa, o Voltaço busca mais um resultado positivo para somar pontos importantes na Série C. 

O meia Wagninho falou sobre a expectativa para o confronto: “São expectativas muito boas, principalmente por jogarmos em casa. Sabemos que será um jogo difícil, mas estamos estudando o adversário para definir a melhor estratégia e, se Deus quiser, conquistar a vitória.” 

O jogador também destacou a importância da última vitória: “Foi um jogo muito difícil, saímos atrás no placar, mas conseguimos reverter. Isso dá ainda mais confiança para o grupo. Agora é manter o foco e seguir trabalhando para fazer um grande jogo e buscar mais um resultado positivo.”

Foto: JOÃO BRAZ/COMKT-VRFC

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