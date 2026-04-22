Prefeito Tande Vieira dá andamento a demanda antiga com teste de asfalto sustentável na Estrada do Aeroporto

A Prefeitura de Resende começou nesta semana um teste importante de pavimentação na Rua Coronel Jofre Coelho Chagas, conhecida como Estrada do Aeroporto, atendendo a uma demanda antiga da população da região.

A novidade da obra é a aplicação de um asfalto sustentável, em parceria com a empresa Rolth do Brasil, sediada no município. A proposta é avaliar uma solução que une qualidade, resistência e inovação, com foco em práticas mais sustentáveis para os próximos investimentos em infraestrutura urbana.

De acordo com o prefeito Tande Vieira, a iniciativa representa mais um passo no trabalho de melhoria da cidade, aliando tecnologia e responsabilidade com o futuro.

“Estamos atendendo uma demanda antiga da população e, ao mesmo tempo, testando uma solução inovadora, com a mesma qualidade e resistência, mas com um olhar voltado para a sustentabilidade. É assim que queremos seguir avançando: buscando alternativas modernas para cuidar da cidade e melhorar a vida das pessoas”, destacou o prefeito.

A ação está sendo acompanhada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e poderá servir de referência para futuras intervenções em outras áreas da cidade, caso o material apresente o desempenho esperado.

A proposta da Prefeitura é seguir investindo em obras que atendam às necessidades da população, sem abrir mão da inovação e da busca por soluções mais eficientes e sustentáveis para Resende.