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Adolescente de 17 anos é apreendido por associação ao tráfico em Pinheiral

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FOLHA DO ACO
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Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde de quinta-feira (dia 23), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Parque Maíra, em Pinheiral. A ação foi realizada por policiais do 28º BPM, após informações de que o jovem atuaria na atividade criminosa na região.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi até a Avenida dos Metalúrgicos e localizou o suspeito com as características informadas. Durante a abordagem, foram encontrados com ele um rádio transmissor e um aparelho celular, itens frequentemente utilizados para comunicação entre integrantes do tráfico.

O adolescente foi encaminhado à 101ª Delegacia de Polícia, junto com o material apreendido. Após análise da autoridade policial, ele foi autuado por associação para o tráfico de drogas e permaneceu apreendido, à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

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