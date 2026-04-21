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Grupo que seguia para passar o dia em Penedo sofre acidente na Dutra em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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Um acidente registrado nesta terça-feira (dia 21), feriado de Tiradentes, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, deixou uma jovem de 20 anos com ferimentos leves. O caso ocorreu no km 273 da pista sentido São Paulo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo transportava quatro ocupantes. O condutor relatou que perdeu o controle da direção, o que provocou o acidente. Três pessoas saíram ilesas.
A única vítima foi uma passageira, que sofreu um corte superficial na cabeça e recebeu atendimento no local. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido.

Ainda de acordo com a PRF, todos os ocupantes do carro são moradores de Niterói e seguiam viagem para o distrito turístico de Penedo, onde pretendiam passar o dia.

O tráfego na região não chegou a ser afetado.

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