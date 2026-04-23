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Adolescente de 14 anos morre atropelado por caminhão na contramão na BR-393, em Sapucaia

Por
FOLHA DO ACO
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Um adolescente de 14 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na noite de quarta-feira (dia 22), na BR-393, em Sapucaia, no Centro-Sul Fluminense. O acidente ocorreu por volta das 21h50, na altura do km 132, enquanto o jovem seguia de bicicleta pelo acostamento da rodovia.

De acordo com informações preliminares, o caminhão trafegava na contramão durante uma ultrapassagem em local proibido quando atingiu o adolescente. Com a força do impacto, ele foi arremessado para o acostamento e morreu ainda no local.

O motorista fugiu sem prestar socorro. No entanto, a Polícia Civil conseguiu identificá-lo emmenos de 12 horas após o acidente, a partir da análise de imagens de câmeras de segurança. Ele foi localizado em Boa Esperança (MG), a mais de 400 quilômetros de distância, e deverá prestar depoimento.

Segundo a legislação, o caminhoneiro pode responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com aumento de pena pela omissão de socorro. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Petrópolis.

O caso é investigado pela 109ª Delegacia de Polícia.

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