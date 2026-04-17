Piloto volta-redondense chega motivado para segunda etapa do Paulista de Automobilismo

O piloto volta-redondense Daniel Mageste já está em São Paulo (SP), onde, no final de semana (sábado 18 e domingo 19), disputará no circuito de Interlagos, a segunda etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo de Turismo, na categoria Marcas e Pilotos 1.4, na qual os pilotos conduzem carros populares devidamente adaptados para as provas.

Mageste integra a equipe Velard Motorsport e divide o carro com o piloto Paulo Cocco — cada um participará de uma prova desta etapa.

Após conquistar o terceiro lugar e a melhor volta da corrida na primeira etapa, ele chega ainda mais motivado para este final de semana, na qual competirá com um novo carro.

“Chego a esta etapa com muita felicidade no coração por poder seguir participando do campeonato. Consegui ter uma boa performance na primeira etapa e tenho as melhores expectativas para este final de semana, mas mantenho os meus ‘pés no chão’, pois vamos disputar estas corridas com um novo carro, que também é muito bom”, elogiou o piloto.

Ele afirmou que vai em busca de uma vitória nesta etapa, mas reiterou o seu respeito aos demais competidores.

“Sempre entro na pista para vencer. Farei de tudo para conquistar a minha primeira vitória neste final de semana, mas respeito muito os outros pilotos que participam da competição”, afirmou Mageste, que completou:

“Conto com a torcida da população de Volta Redonda, e todos podem acompanhar os bastidores da minha participação nesta etapa do Campeonato Paulista através do meu Instagram @danielmageste82”, convidou o atleta.

Foto: Divulgação