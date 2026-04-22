Shopping Park Sul anuncia chegada inédita do Grupo Madero e expansão de estacionamento

O Shopping Park Sul anunciou nesta quarta-feira (dia 21) a chegada do restaurante do Grupo Madero. A operação, trará, em um único espaço, três frentes da marca: Madero, Jeronimo e Empório Madero.

Conceito Inédito no Brasil

A nova unidade não é apenas mais uma inauguração, mas um modelo de negócio diferenciado. Segundo Alfredo Zanotta, superintendente do Shopping Park Sul, trata-se de uma montagem pioneira, com as três marcas integradas.

“É a primeira vez que se monta uma loja com essas três marcas juntas. Um grupo de amigos, ou família, virão ao restaurante e as pessoas poderão escolher entre as opções de Madero ou Jeronimo e, ainda, levar produtos para casa, como os molhos, geleias e as famosas empanadas do grupo”, explica Zanotta.

Com esta adesão, o Park Sul ultrapassa a marca de 55 operações exclusivas na região, reforçando sua estratégia de regionalização. “O Park Sul tem como função trazer o que há de melhor no varejo para o Sul Fluminense. Aqui, a população encontra marcas que antes só eram vistas nas capitais”, avalia o superintendente.

Infraestrutura e Conforto: 300 Novas Vagas

Além das novidades na gastronomia, o shopping anunciou que até o fim deste mês, o empreendimento entregará 300 novas vagas de estacionamento no subsolo, totalizando mais de 1.800 vagas em todo o complexo.

O setor de estacionamento subsolo passará a contar com 750 vagas exclusivas neste piso e um novo acesso, próximo à loja Havan. O piso já conta com um acesso próximo à loja C&A além de elevador.

“Com a entrega total do subsolo e o novo acesso, garantimos mais conforto e aumentamos ainda mais nossa capacidade de receber visitantes de todas as cidades vizinhas”, finaliza Zanotta.



O Shopping Park Sul está situado à rodovia dos Metalúrgicos, 1.189, bairro São Geraldo, em Volta Redonda-RJ.

Foto: Divulgação