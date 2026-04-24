Ordem Pública age rápido, prende suspeito e recupera celular furtado de motociclista em Volta Redonda

A atuação rápida da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) resultou na prisão de um homem e na recuperação de um celular furtado de um motociclista de aplicativo, em Volta Redonda. O caso aconteceu na quinta-feira (dia 23), após a vítima solicitar apoio de agentes da Semop. A prisão foi realizada no bairro São Geraldo.

A vítima abordou os profissionais da Semop, no bairro Aterrado, contando que estacionou a motocicleta na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, na altura do bairro Retiro, deixando o telefone no suporte do veículo para interagir com uma pessoa. Ao retornar, percebeu que o aparelho havia sido furtado.

Diante da situação, o motociclista conseguiu rastrear o celular por meio de um sistema de localização. Ao identificar que o aparelho estava na região do Aterrado, ele procurou apoio de uma equipe da Semop que patrulhava a área.

De posse das informações e com base no rastreamento por GPS, que indicavam que o aparelho estava no bairro Colina, os agentes iniciaram diligências imediatamente e chegaram até dois suspeitos. No local indicado, dois suspeitos foram abordados após apresentarem comportamento suspeito ao perceberem a presença da viatura.

Durante a revista, os agentes localizaram o celular furtado dentro de uma mochila. Um dos abordados confessou ter pegado o aparelho. Com o outro, foi encontrado um facão.

Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão em flagrante ao autor do furto, conduzindo-o e o outro homem à delegacia para apresentação à autoridade policial. Um deles permaneceu preso por furto, enquanto o outro foi ouvido e liberado. O celular foi recuperado e devolvido ao proprietário.

A vítima, que preferiu não se identificar para a reportagem, destacou a rapidez da ação e a eficiência da equipe da Semop. “Estou muito feliz. Recuperei o celular, está bom demais. É isso que eu queria. Dá para confiar na Ordem Pública. Resolvemos em 20 minutos”, afirmou.

Foto: Divulgação/Semop