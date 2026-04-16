Voltaço vence de virada o Tombense e segue líder da competição

O Voltaço conquistou uma grande vitória na noite desta quarta-feira (dia 15), ao derrotar o Tombense por 3 a 2, de virada, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 4ª rodada da Copa Sul-Sudeste.

Com o resultado, o Voltaço se isolou na liderança do Grupo B, com 10 pontos, mantendo a invencibilidade na competição. O vice-líder é o Operário-PR, com seis pontos.

A equipe visitante abriu o placar logo aos quatro minutos e ampliou aos 38 da primeira etapa. Antes do intervalo, o Tombense teve um jogador expulso após falta como último homem em Rafael Furtado.

Na volta para o segundo tempo, o Voltaço promoveu mudanças e ganhou força ofensiva com as entradas de Luciano, Marquinhos e Wagninho. A reação começou aos sete minutos, quando Wagninho marcou um belo gol e diminuiu a desvantagem.

Aos 26, Luciano fez grande jogada individual e empatou a partida. Já na reta final, Rafael Furtado apareceu bem na área para marcar de cabeça e garantir a virada do Esquadrão de Aço.

Os gols de Wagninho e Rafael Furtado foram os primeiros dos atletas com a camisa do Voltaço.

Próximo jogo

O Esquadrão de Aço volta a campo no sábado (18), às 18h15, no Estádio Raulino de Oliveira, contra o Caxias, pela sequência do Campeonato Brasileiro Série C.

Público e Renda

Público Presente: 531

Público Pagante: 291

Renda: R$ 5.980,00

Foto: João Braz-COMKT/VRFC