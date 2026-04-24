Caminhão de lixo tomba e interdita Dutra em Barra Mansa; estouro de um dos pneus pode ter causado o acidente

Um caminhão de lixo tombou na tarde desta sexta-feira (dia 24) no km 293 da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Floriano, em Barra Mansa, e chegou a interditar totalmente a pista no sentido Rio de Janeiro. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo pertence a uma empresa privada que presta serviço para a Prefeitura de Porto Real. O acidente provocou retenção no tráfego até a chegada do guincho pesado da concessionária CCR, por volta das 16h30, para iniciar a remoção.

Inicialmente, a faixa da esquerda foi liberada para permitir o escoamento dos veículos. Para o destombamento completo do caminhão e retirada total da pista, foi necessário o apoio de um segundo guincho pesado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a causa provável do acidente foi o estouro de um dos pneus traseiros, que estaria em más condições. O problema fez com que o motorista perdesse o controle da direção, resultando no tombamento.

A pista já foi totalmente liberada.

Foto: Divulgação/PRF