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Colisão entre carro, caminhão e ônibus deixa um ferido na BR-393, em Vassouras; ultrapassagem proibida pode ter causado o acidente

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FOLHA DO ACO
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Um acidente envolvendo um carro de passeio, um caminhão e um ônibus deixou uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira (dia 23), na BR-393, em Vassouras. A colisão ocorreu na altura do km 236/237, nas proximidades do Trevo do Grecco, no sentido Volta Redonda.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário. Até o momento, o estado de saúde não foi divulgado.

Informações preliminares apontam que o acidente pode ter sido provocado por uma tentativa de ultrapassagem em local proibido. Segundo testemunhas, o carro, um Volkswagen Gol, teria invadido a pista contrária em faixa contínua e acabou ficando entre um ônibus e uma carreta que seguiam em sentidos opostos. Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

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