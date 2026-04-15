26 C
V Redonda
quarta-feira, abril 15, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Geral Mais de 1,7 milhão de veículos estão com pendências do IPVA 2026

Mais de 1,7 milhão de veículos estão com pendências do IPVA 2026

Por
FOLHA DO ACO
-

Com o término dos vencimentos do IPVA 2026 na última quinta-feira, dia 9, a Secretaria de Estado de Fazenda fez um balanço dos pagamentos do tributo. Mais de 1 milhão e 760 mil veículos estão com alguma parcela em aberto. O número corresponde a pouco mais da metade da frota tributável, de cerca de 3 milhões e 420 mil veículos.

O Pix foi o meio de pagamento preferido dos contribuintes. Foram quase 1,4 milhão optando por essa modalidade em no mínimo uma das parcelas, o que representa 72% do total de 1,9 milhão de veículos com pelo menos uma cota paga.

Quem ainda está com alguma pendência do IPVA pode aproveitar a opção do parcelamento no cartão de crédito, lançada este ano pela Sefaz-RJ em parceria com empresas credenciadas. Para isso, o contribuinte deve acessar a Central de Serviços da Receita Estadual, no Portal da Fazenda (atendimentodigitalrj.fazenda.rj.gov.br), e fazer login com a conta Gov.br ou certificado digital. Em seguida, ele vai buscar o serviço “Pagamento de IPVA via Cartão de Crédito” e clicar em “Acessar serviço”.

Depois, basta informar o Renavam vinculado ao CPF da conta usada na autenticação, selecionar os débitos a serem quitados e autorizar o redirecionamento para o portal da empresa credenciada que realizará a transação. Por fim, é só preencher os dados solicitados e escolher a quantidade de parcelas. Após o pagamento da primeira, o documento de licenciamento é liberado, desde que o dono do veículo esteja em dia com as taxas do Detran.

Também segue disponível o pagamento em três cotas, por meio da emissão do DARJ no hotsite ipva2026.fazenda.rj.gov.br. O atraso no pagamento do IPVA gera multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais juros (taxa Selic).

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.