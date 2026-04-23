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quinta-feira, abril 23, 2026
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Jari Oliveira propõe criação de Delegacia da Mulher em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) apresentou uma indicação legislativa solicitando ao Governo do Estado a criação de uma Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) em Barra Mansa. O documento foi encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPOL) e tem como objetivo fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher na região, ampliando o acesso a um atendimento especializado e humanizado.

De acordo com o parlamentar, a implantação da DEAM é uma medida fundamental para garantir mais proteção às mulheres. “A delegacia especializada é um instrumento essencial no combate à violência. Além de investigar e responsabilizar os agressores, também oferece acolhimento às vítimas, orientação sobre seus direitos e incentivo à denúncia”, destacou Jari.

A iniciativa faz parte da atuação do mandato do deputado na defesa dos direitos das mulheres e no combate à violência de gênero, pauta que vem sendo acompanhada de perto pelo parlamentar por meio de diversas ações e propostas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que, somente em 2026, o estado do Rio de Janeiro já registrou 11.370 violações contra mulheres, mas apenas 1.379 denúncias foram formalizadas, evidenciando a subnotificação desses casos.

“Muitas mulheres ainda têm medo de denunciar os agressores, seja por dependência emocional ou financeira, ou pelo medo de represálias. Com a DEAM em Barra Mansa, queremos garantir acolhimento às vítimas e criar condições para que mais denúncias sejam feitas e, assim, possamos mudar essa realidade”, afirmou.

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