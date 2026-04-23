Idoso com Alzheimer desaparece após sair de casa no Retiro, em Volta Redonda

Um idoso de 70 anos, diagnosticado com Alzheimer, está desaparecido desde a tarde de terça-feira (dia 21), em Volta Redonda. Gerson Ribeiro de Souza saiu de casa, no bairro Retiro, por volta das 13h e não foi mais visto, mobilizando familiares e equipes de busca.

De acordo com a família, Gerson utilizava um dispositivo de GPS para monitoramento, mas o sinal foi perdido. A última localização registrada aponta que ele estava na Rua Água Santa, no bairro Açude. Imagens de câmeras da prefeitura também mostram o momento em que o idoso entra na região, o que reforça a concentração das buscas naquele local.

Familiares já percorreram hospitais, abrigos e outros pontos da cidade, além de registrarem um boletim de ocorrência na 93 DP. Eles tentam agora organizar uma estratégia mais ampla de buscas, diante da dificuldade imposta pela extensão da área e pela falta de informações precisas sobre o paradeiro do idoso.

O Corpo de Bombeiros atua no caso e estuda o uso de drones para auxiliar nas buscas, mas destaca a necessidade de coordenadas mais específicas para direcionar as equipes. Ainda segundo a família, há um apelo para que moradores do Açude colaborem com imagens de câmeras de segurança, já que parte da população tem se mostrado resistente em disponibilizar os registros, mesmo com equipamentos em funcionamento.

No momento do desaparecimento, Gerson vestia boné preto, camiseta preta, bermuda azul-marinho e tênis preto. Ele é descrito como moreno, magro, com altura entre 1,70m e 1,80m, e possui tatuagens no braço e no ombro.

Informações que possam ajudar a localizá-lo podem ser repassadas à Stephanie Monteiro, pelo telefone (24) 99322-0449, ou diretamente à polícia.

Foto cedida pela família