Tragédia na Dutra: sobe para três o número de mortos

Morreu na madrugada desta segunda-feira (dia 20), no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, mais uma vítima do grave acidente com explosão na Via Dutra, em Barra Mansa. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal e divulgada pelo Foco Regional. Com isso, sobe para três o número de mortos na tragédia registrada no km 273, na altura da Vila Principal.

A vítima é o segundo sargento do Exército, Bredon Teodoro Marinato, de 29 anos, que estava internado em estado grave desde o acidente. A companheira dele, Júlia de Lara Prado, de 28 anos, também segue hospitalizada no mesmo hospital, com ferimentos graves.

Outra vítima que permanece internada é Jhonatan Wisley Nogueira de Assunção, de 25 anos, morador do distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Ele conduzia a motocicleta atingida pela explosão e era companheiro de Yasmin Emily Nogueira Avelino, de 18 anos, que morreu ainda no local.

A morte da jovem causou grande comoção em Volta Redonda. A academia onde ela treinava, no bairro São Luís, suspendeu as atividades nesta segunda-feira em homenagem.

O motorista da carreta, que também morreu no acidente, ainda não teve a identidade confirmada e o corpo permanece no Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

De acordo com a PRF, o acidente envolveu 12 veículos e deixou pelo menos 14 vítimas. A polícia também apura a possível existência de uma segunda motocicleta no local, com duas pessoas, que ainda não foram localizadas após a explosão.

Foto: Reprodução/PRF